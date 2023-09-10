Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Ипатович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1886 ст.
Отец ребёнка: Павел Ипатович
Афанасьевская церковь 08.01.1886 Иванщины Михаил Павлович Иванщины отец запасной рядовой Павел Ипатович Иванщины мать жена Анна Васильевна Мызы Белобоковой землевладелец Алексей Платонович Тяговс... Показать все
Смерть
Неизвестно