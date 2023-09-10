Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Ипатович

Место жительства
Неизвестно
Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1886 ст.

Сын: Ипатов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Павел Ипатович

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 08.01.1886 Иванщины Михаил Павлович Иванщины отец запасной рядовой Павел Ипатович Иванщины мать жена Анна Васильевна Мызы Белобоковой землевладелец Алексей Платонович Тяговс... Показать все
Смерть
Неизвестно

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