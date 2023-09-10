Ипатов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения08.01.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
08.01.1886 ст.
Отец: Павел Ипатович
Мать: Анна Васильевна
Афанасьевская церковь 08.01.1886 Иванщины Михаил Павлович Иванщины отец запасной рядовой Павел Ипатович Иванщины мать жена Анна Васильевна Мызы Белобоковой землевладелец Алексей Платонович Тяговс... Показать все
Арест
16.12.1937
Ипатов Михаил Павлович, 1886 г. р., уроженец д. Иванщина Гдовского р-на, русский, крестьянин-единоличник, арестован 16 декабря 1937 г.
Осуждение
30.12.1937
осужден "тройкой" УНКВД Ленинградской обл. 30 декабря 1937 г. по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР на 10 лет л/с.
Реабилитация осужденного
17.11.1997
Псков, город Псков, Псковская область
Реабилитирован 17 ноября 1997 г. (ПсковКП-8)
Смерть
Неизвестно