Николай Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Еремеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Еремей Иванович

Мать: Татьяна Ивановна

Смерть
1847
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