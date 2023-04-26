Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Марина Еремеевна
Отец ребёнка: Еремей Иванович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Николай Еремеевич
Отец ребёнка: Еремей Иванович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Николай Еремеевич
Отец ребёнка: Еремей Иванович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Василий Еремеевич
Отец ребёнка: Еремей Иванович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Егор Еремеевич
Отец ребёнка: Еремей Иванович
Смерть
После 1850