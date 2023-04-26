Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Марина Еремеевна

Отец ребёнка: Еремей Иванович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Николай Еремеевич

Отец ребёнка: Еремей Иванович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Николай Еремеевич

Отец ребёнка: Еремей Иванович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Василий Еремеевич

Отец ребёнка: Еремей Иванович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Егор Еремеевич

Отец ребёнка: Еремей Иванович

Смерть
После 1850
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