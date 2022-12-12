Вшивцева Анисия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева Анисия Васильева

Вшивцева Анисия Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

26.12.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Блинова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
20.01.1873 ст.

Сын: Вшивцев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
15.10.1880 ст.

Дочь: Краснопёрова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
06.08.1882 ст.

Дочь: Вшивцева Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
14.11.1883 ст.

Сын: Вшивцев Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
17.02.1885 ст.

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
?.04.1886 ст.

Сын: Вшивцев Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
23.09.1887 ст.

Сын: Вшивцев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
30.07.1889 ст.

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
09.01.1891 ст.

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
05.09.1893 ст.

Сын: Вшивцев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
08.11.1895 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Василий Моисеевич

Смерть
26.12.1906 ст.
Похороны
28.12.1906 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close