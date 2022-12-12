Вшивцева Анисия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849 ст.
Дата смерти26.12.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Блинова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич
Сын: Вшивцев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич
Дочь: Краснопёрова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич
Дочь: Вшивцева Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич
Сын: Вшивцев Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич
Сын: Вшивцев Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич
Сын: Вшивцев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич
Сын: Вшивцев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Моисеевич