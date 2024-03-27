Хутов Мухамед Хажисмелович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1933
Дата смерти27.09.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хутова Рая Мухамедовна
Мать ребёнка: Хашукоева Лиза Куловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хутова Ирина Мухамедовна
Мать ребёнка: Хашукоева Лиза Куловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хашукоева Лиза Куловна
Рождение ребёнка
05.02.1963
Мать ребёнка: Хашукоева Лиза Куловна
Смерть
27.09.1990