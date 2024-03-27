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Хутов Мухамед Хажисмелович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1933

Дата смерти

27.09.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1933

Отец: Хутов Хажисмел Мазанович

Мать: Хутова Таужан Хажбатыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хутова Рая Мухамедовна

Мать ребёнка: Хашукоева Лиза Куловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хутова Ирина Мухамедовна

Мать ребёнка: Хашукоева Лиза Куловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хашукоева Лиза Куловна

Рождение ребёнка
05.02.1963

Сын: Хутов Сергей Мухамедович

Мать ребёнка: Хашукоева Лиза Куловна

Смерть
27.09.1990

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