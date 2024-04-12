Некрасов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
23.01.1875
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
18.11.1889
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно