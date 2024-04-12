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Некрасов Иван Федорович

Место рождения

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Некрасов Федор Емельянович

Мать: Некрасова Евдокия Ивановна

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.01.1875

Сын: Некрасов Федор Иванович

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.11.1889

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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