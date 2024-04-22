Верченко Мирон Карпович
Место рождения
Дата рождения16.08.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1865
Бракосочетание
18.02.1883
Рождение ребёнка
06.02.1884
Мать ребёнка: Верченко Ульяна Диомидовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1885
Дочь: Верченко София Мировновна
Мать ребёнка: Верченко Ульяна Диомидовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1886
Дочь: Верченко Анна Мировновна
Мать ребёнка: Верченко Ульяна Диомидовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1888
Дочь: Верченко Устиния Мироновна
Мать ребёнка: Верченко Ульяна Диомидовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1890
Дочь: Верченко Матрона Мировновна
Мать ребёнка: Верченко Ульяна Диомидовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.06.1892
Дочь: Кулик Евфросиния Мировновна
Мать ребёнка: Верченко Ульяна Диомидовна
Рождение ребёнка
13.01.1896
Сын: Верченко Григорий Миронович
Мать ребёнка: Верченко Ульяна Диомидовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1897
Мать ребёнка: Верченко Ульяна Диомидовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.05.1899
Мать ребёнка: Верченко Ульяна Диомидовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1901
Мать ребёнка: Верченко Ульяна Диомидовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно