Верченко Мирон Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерченко Мирон Карпович

Верченко Мирон Карпович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

16.08.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1865

Отец: Верченко Карп Трофимович

Мать: Верченко Варвара Самуиловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
18.02.1883

Жена: Верченко Ульяна Диомидовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1884

Сын: Верченко Лука Миронович

Мать ребёнка: Верченко Ульяна Диомидовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1885

Дочь: Верченко София Мировновна

Мать ребёнка: Верченко Ульяна Диомидовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1886

Дочь: Верченко Анна Мировновна

Мать ребёнка: Верченко Ульяна Диомидовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1888

Дочь: Верченко Устиния Мироновна

Мать ребёнка: Верченко Ульяна Диомидовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1890

Дочь: Верченко Матрона Мировновна

Мать ребёнка: Верченко Ульяна Диомидовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.06.1892

Дочь: Кулик Евфросиния Мировновна

Мать ребёнка: Верченко Ульяна Диомидовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.01.1896

Сын: Верченко Григорий Миронович

Мать ребёнка: Верченко Ульяна Диомидовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1897

Сын: Верченко Петр Миронович

Мать ребёнка: Верченко Ульяна Диомидовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.05.1899

Сын: Верченко Федор Миронович

Мать ребёнка: Верченко Ульяна Диомидовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1901

Сын: Верченко Петр Миронович

Мать ребёнка: Верченко Ульяна Диомидовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close