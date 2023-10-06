Верченко (Винник) Ульяна Диомидовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения18.12.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1861
Отец: Винник Диомид Иванович
Мать: Винник Анна Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.02.1883
Рождение ребёнка
06.02.1884
Отец ребёнка: Верченко Мирон Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1885
Дочь: Верченко София Мировновна
Отец ребёнка: Верченко Мирон Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1886
Дочь: Верченко Анна Мировновна
Отец ребёнка: Верченко Мирон Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1888
Дочь: Верченко Устиния Мироновна
Отец ребёнка: Верченко Мирон Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1890
Дочь: Верченко Матрона Мировновна
Отец ребёнка: Верченко Мирон Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.06.1892
Дочь: Кулик Евфросиния Мировновна
Отец ребёнка: Верченко Мирон Карпович
Рождение ребёнка
13.01.1896
Сын: Верченко Григорий Миронович
Отец ребёнка: Верченко Мирон Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1897
Отец ребёнка: Верченко Мирон Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.05.1899
Отец ребёнка: Верченко Мирон Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1901
Отец ребёнка: Верченко Мирон Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно