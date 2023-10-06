Верченко (Винник) Ульяна Диомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верченко (Винник) Ульяна Диомидовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.12.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1861

Отец: Винник Диомид Иванович

Мать: Винник Анна Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.02.1883

Муж: Верченко Мирон Карпович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1884

Сын: Верченко Лука Миронович

Отец ребёнка: Верченко Мирон Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1885

Дочь: Верченко София Мировновна

Отец ребёнка: Верченко Мирон Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1886

Дочь: Верченко Анна Мировновна

Отец ребёнка: Верченко Мирон Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1888

Дочь: Верченко Устиния Мироновна

Отец ребёнка: Верченко Мирон Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1890

Дочь: Верченко Матрона Мировновна

Отец ребёнка: Верченко Мирон Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.06.1892

Дочь: Кулик Евфросиния Мировновна

Отец ребёнка: Верченко Мирон Карпович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.01.1896

Сын: Верченко Григорий Миронович

Отец ребёнка: Верченко Мирон Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1897

Сын: Верченко Петр Миронович

Отец ребёнка: Верченко Мирон Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.05.1899

Сын: Верченко Федор Миронович

Отец ребёнка: Верченко Мирон Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1901

Сын: Верченко Петр Миронович

Отец ребёнка: Верченко Мирон Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
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