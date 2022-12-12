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Чудаков Матвей Ерофеевич

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Чудаков Ерофей Алексеевич

Мать: Чудакова Степанида Максимовна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
92 семья в 1843 Переведен Московского же уезда в деревню г.Бутурлина Луки в 1847 году 6 семья деревни Лук в 1850 к Андрею Ивановичу Кокореву 5 в 1858
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Чудакова Марья Трифоновна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Авдотья Матвеевна

Мать ребёнка: Чудакова Марья Трифоновна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Чудакова Марья Трифоновна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудакова Марья Трифоновна

Смерть
Неизвестно
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