Чудаков Матвей Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
92 семья в 1843 Переведен Московского же уезда в деревню г.Бутурлина Луки в 1847 году 6 семья деревни Лук в 1850 к Андрею Ивановичу Кокореву 5 в 1858
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Чудакова Марья Трифоновна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Авдотья Матвеевна
Мать ребёнка: Чудакова Марья Трифоновна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Чудакова Марья Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно