Чудакова Степанида Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Чудаков Ерофей Алексеевич
92 семья в 1843 Переведен Московского же уезда в деревню г.Бутурлина Луки в 1847 году 6 семья деревни Лук в 1850 к Андрею Ивановичу Кокореву 5 в 1858
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Чудаков Ерофей Алексеевич
92 семья в 1843 Переведен Московского уезда в село г.Бутурлина Троицкое в дворовые в 1844 г. 13 семья дворовых в 1850 г. Переведен Серпуховского уезда в д.Скребухово в 1852 г.
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Чудаков Ерофей Алексеевич
92 семья в 1843 Переведен Московского уезда в село г.Бутурлина Троицкое в дворовые в 1844 г. 13 семья дворовых в 1850 г. Отдан в рекруты в 1853
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марфа Ерофеевна
Отец ребёнка: Чудаков Ерофей Алексеевич
92 семья в 1843 94 семья в 1847 13 семья дворовых в 1850 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно