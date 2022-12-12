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Чудакова Степанида Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Чудаков Матвей Ерофеевич

Отец ребёнка: Чудаков Ерофей Алексеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
92 семья в 1843 Переведен Московского же уезда в деревню г.Бутурлина Луки в 1847 году 6 семья деревни Лук в 1850 к Андрею Ивановичу Кокореву 5 в 1858
Рождение ребёнка
1829

Сын: Чудаков Сергей Ерофеевич

Отец ребёнка: Чудаков Ерофей Алексеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
92 семья в 1843 Переведен Московского уезда в село г.Бутурлина Троицкое в дворовые в 1844 г. 13 семья дворовых в 1850 г. Переведен Серпуховского уезда в д.Скребухово в 1852 г.
Рождение ребёнка
1833

Сын: Чудаков Иван Ерофеевич

Отец ребёнка: Чудаков Ерофей Алексеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
92 семья в 1843 Переведен Московского уезда в село г.Бутурлина Троицкое в дворовые в 1844 г. 13 семья дворовых в 1850 г. Отдан в рекруты в 1853
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марфа Ерофеевна

Отец ребёнка: Чудаков Ерофей Алексеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
92 семья в 1843 94 семья в 1847 13 семья дворовых в 1850 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудаков Ерофей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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