Нетунахина Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Войлошникова (Нетунахина) Екатерина Матвеева
Отец ребёнка: Нетунахин Матвей Арефьев
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Нетунахин Матвей Арефьев
Смерть
Неизвестно