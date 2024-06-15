Нетунахина Анна Андреевна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нетунахина Анна Андреевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нетунахин Матвей Арефьев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Войлошникова (Нетунахина) Екатерина Матвеева

Отец ребёнка: Нетунахин Матвей Арефьев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Нетунахин Яков Матвеев

Отец ребёнка: Нетунахин Матвей Арефьев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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