Куранов Флор Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1850 ст.
Дата смерти28.08.1850 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.1850 ст.
Отец: отставной казак Восприемники: отставной казак Федор Алексеевич Смирнов и служащего казака Николая Ивановича Куранова жена Екатерина Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-... Показать все
Смерть
28.08.1850 ст.
Умер в возрасте 2 недели https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 587 номер 71