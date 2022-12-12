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Куранов Флор Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.08.1850 ст.

Дата смерти

28.08.1850 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1803 г.р.

Мать

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1850 ст.

Отец: Куранов Василий Иванович

Мать: Куранова Мария Кондратьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Восприемники: отставной казак Федор Алексеевич Смирнов и служащего казака Николая Ивановича Куранова жена Екатерина Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-... Показать все
Смерть
28.08.1850 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер в возрасте 2 недели https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 587 номер 71
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