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Терентьев Александр Ксенофонтович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Между ?.02.1943 и ?.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Терентьев Ксенофонт Васильевич

Мать: Терентьева Анастасия Назаровна

Военная служба
С 16.10.1941 по ?.05.1943
Воинское звание: Старший сержант Призван 16.10.1941 Зимовниковский РВК, Ростовская обл., Зимовниковский р-н Должность: старшина роты В/ч по номеру ППС: 3 ГВ.СД, 24 ГВ.МЕХД, 36 ГВ.СД
Смерть
Между ?.02.1943 и ?.05.1943
Причина смерти: Пропал без вести | Последнее письмо ППС 2146 часть 122, 17.01.1946
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