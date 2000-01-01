Терентьев Александр Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиМежду ?.02.1943 и ?.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Военная служба
С 16.10.1941 по ?.05.1943
Воинское звание: Старший сержант Призван 16.10.1941 Зимовниковский РВК, Ростовская обл., Зимовниковский р-н Должность: старшина роты В/ч по номеру ППС: 3 ГВ.СД, 24 ГВ.МЕХД, 36 ГВ.СД
Смерть
Между ?.02.1943 и ?.05.1943
Причина смерти: Пропал без вести | Последнее письмо ППС 2146 часть 122, 17.01.1946