Терентьева Анастасия Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева Анастасия Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Терентьев Александр Ксенофонтович

Отец ребёнка: Терентьев Ксенофонт Васильевич

Рождение ребёнка
04.02.1913

Сын: Терентьев Тимофей Ксенофонтович

Отец ребёнка: Терентьев Ксенофонт Васильевич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Ксенофонт Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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