Терентьева Анастасия Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Терентьев Александр Ксенофонтович
Отец ребёнка: Терентьев Ксенофонт Васильевич
Рождение ребёнка
04.02.1913
Сын: Терентьев Тимофей Ксенофонтович
Отец ребёнка: Терентьев Ксенофонт Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно