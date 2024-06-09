Погребняк Иван Макарьевич 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Погребняк Иван Макарьевич

Место рождения

Квитки, Черкаська область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Погребняк Макар Федорович

Мать: Погребняк (Тусин) Евфросинья Александровна

Квитки, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погребняк Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Погребняк (--) Анна Павловна

Квитки, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погребняк (--) Анна Павловна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Погребняк Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Погребняк (--) Анна Павловна

Квитки, Черкаська область
Рождение ребёнка
21.07.1890

Дочь: Погребняк Мария Ивановна

Мать ребёнка: Погребняк (--) Анна Павловна

Квитки, Черкаська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Погребняк Иван Иванович

Мать ребёнка: Погребняк (--) Анна Павловна

Квитки, Черкаська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Погребняк Никифор Иванович

Мать ребёнка: Погребняк (--) Анна Павловна

Квитки, Черкаська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Погребняк Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Погребняк (--) Анна Павловна

Квитки, Черкаська область
Рождение ребёнка
21.10.1900

Сын: Погребняк Аверьян Иванович

Мать ребёнка: Погребняк (--) Анна Павловна

Квитки, Черкаська область
Рождение ребёнка
17.04.1903

Дочь: Погребняк Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Погребняк (--) Анна Павловна

Квитки, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.05.1905

Дочь: Погребняк Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Погребняк (--) Анна Павловна

Квитки, Черкаська область
Рождение ребёнка
13.12.1910

Сын: Погребняк Павел Иванович

Мать ребёнка: Погребняк (--) Анна Павловна

Квитки, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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