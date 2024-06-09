Погребняк Иван Макарьевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погребняк Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Погребняк (--) Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Погребняк Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Погребняк (--) Анна Павловна
Рождение ребёнка
21.07.1890
Дочь: Погребняк Мария Ивановна
Мать ребёнка: Погребняк (--) Анна Павловна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Погребняк (--) Анна Павловна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Погребняк Никифор Иванович
Мать ребёнка: Погребняк (--) Анна Павловна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Погребняк Кузьма Иванович
Мать ребёнка: Погребняк (--) Анна Павловна
Рождение ребёнка
21.10.1900
Сын: Погребняк Аверьян Иванович
Мать ребёнка: Погребняк (--) Анна Павловна
Рождение ребёнка
17.04.1903
Дочь: Погребняк Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Погребняк (--) Анна Павловна
Рождение ребёнка
06.05.1905
Дочь: Погребняк Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Погребняк (--) Анна Павловна
Рождение ребёнка
13.12.1910
Мать ребёнка: Погребняк (--) Анна Павловна
Смерть
Неизвестно