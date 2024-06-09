Погребняк (--) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погребняк Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Погребняк Иван Макарьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Погребняк Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Погребняк Иван Макарьевич
Рождение ребёнка
21.07.1890
Дочь: Погребняк Мария Ивановна
Отец ребёнка: Погребняк Иван Макарьевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Погребняк Иван Макарьевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Погребняк Никифор Иванович
Отец ребёнка: Погребняк Иван Макарьевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Погребняк Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Погребняк Иван Макарьевич
Рождение ребёнка
21.10.1900
Сын: Погребняк Аверьян Иванович
Отец ребёнка: Погребняк Иван Макарьевич
Рождение ребёнка
17.04.1903
Дочь: Погребняк Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Погребняк Иван Макарьевич
Рождение ребёнка
06.05.1905
Дочь: Погребняк Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Погребняк Иван Макарьевич
Рождение ребёнка
13.12.1910
Отец ребёнка: Погребняк Иван Макарьевич
Смерть
Неизвестно