Погребняк (Тусин) Евфросинья Александровна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Погребняк Антон Макарович
Отец ребёнка: Погребняк Макар Федорович
Дочь: Погребняк Марфа Макаровна
Отец ребёнка: Погребняк Макар Федорович
Дочь: Погребняк Пелагея Макаровна
Отец ребёнка: Погребняк Макар Федорович
Дочь: Погребняк Елизавета Макаровна
Отец ребёнка: Погребняк Макар Федорович
Дочь: Погребняк Ульяна Макаровна
Отец ребёнка: Погребняк Макар Федорович
Дочь: Погребняк Домна Макаровна
Отец ребёнка: Погребняк Макар Федорович
Дочь: Погребняк Феодосия Макаровна
Отец ребёнка: Погребняк Макар Федорович
Сын: Погребняк Матвей Макарович
Отец ребёнка: Погребняк Макар Федорович
Сын: Погребняк Иван Макарьевич
Отец ребёнка: Погребняк Макар Федорович
Дочь: Погребняк Марьяна Макаровна
Отец ребёнка: Погребняк Макар Федорович