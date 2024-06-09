Погребняк (Тусин) Евфросинья Александровна 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Погребняк (Тусин) Евфросинья Александровна

Место рождения

Квитки, Черкаська область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Квитки, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погребняк Макар Федорович

Рождение ребёнка
18.01.1841

Сын: Погребняк Антон Макарович

Отец ребёнка: Погребняк Макар Федорович

Квитки, Черкаська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Погребняк Марфа Макаровна

Отец ребёнка: Погребняк Макар Федорович

Квитки, Черкаська область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Погребняк Пелагея Макаровна

Отец ребёнка: Погребняк Макар Федорович

Квитки, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.09.1847

Дочь: Погребняк Елизавета Макаровна

Отец ребёнка: Погребняк Макар Федорович

Квитки, Черкаська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Погребняк Ульяна Макаровна

Отец ребёнка: Погребняк Макар Федорович

Квитки, Черкаська область
Рождение ребёнка
26.12.1849

Дочь: Погребняк Домна Макаровна

Отец ребёнка: Погребняк Макар Федорович

Квитки, Черкаська область
Рождение ребёнка
27.05.1852

Дочь: Погребняк Феодосия Макаровна

Отец ребёнка: Погребняк Макар Федорович

Квитки, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.09.1856

Сын: Погребняк Матвей Макарович

Отец ребёнка: Погребняк Макар Федорович

Квитки, Черкаська область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Погребняк Иван Макарьевич

Отец ребёнка: Погребняк Макар Федорович

Квитки, Черкаська область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Погребняк Марьяна Макаровна

Отец ребёнка: Погребняк Макар Федорович

Квитки, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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