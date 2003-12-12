Гиржадене (Матинян) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиржадене (Матинян) Марина

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Место рождения

Шяуляй

Дата рождения

26.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1975

Отец: Матинян Армен

Мать: Матинян Вера

Шяуляй
Рождение ребёнка
12.12.2003

Сын: Гигжадас Тадас

Отец ребёнка: Гигжадас Витаутас

Литва г Вильнюс
Рождение ребёнка
14.03.2013

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Гигжадас Витаутас

Литва г Вильнюс
Рождение ребёнка
21.06.2014

Сын: Гигжадас Томас

Отец ребёнка: Гигжадас Витаутас

Литва г Вильнюс
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