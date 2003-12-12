Гиржадене (Матинян) Марина
Место рожденияШяуляй
Дата рождения26.10.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1975
Отец: Матинян Армен
Мать: Матинян Вера
Шяуляй
Рождение ребёнка
12.12.2003
Сын: Гигжадас Тадас
Отец ребёнка: Гигжадас Витаутас
Литва г Вильнюс
Рождение ребёнка
14.03.2013
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Гигжадас Витаутас
Литва г Вильнюс
Рождение ребёнка
21.06.2014
Сын: Гигжадас Томас
Отец ребёнка: Гигжадас Витаутас
Литва г Вильнюс