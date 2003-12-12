Гигжадас Витаутас
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.2003
Сын: Гигжадас Тадас
Мать ребёнка: Гиржадене Марина
Литва г Вильнюс
Рождение ребёнка
14.03.2013
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Гиржадене Марина
Литва г Вильнюс
Рождение ребёнка
21.06.2014
Сын: Гигжадас Томас
Мать ребёнка: Гиржадене Марина
Литва г Вильнюс