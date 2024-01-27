Попов Popoff Михей Аникиевич
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Попов Popoff Аникий Иванович
Мать: Попова Агафия
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Живет с мамой и дедом - отец забран в солдаты.
Смерть
Неизвестно