Попов Popoff Михей Аникиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Popoff Михей Аникиевич

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Попов Popoff Аникий Иванович

Мать: Попова Агафия

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Живет с мамой и дедом - отец забран в солдаты.
Смерть
Неизвестно
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