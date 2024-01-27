Попова Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Агафия

Попова Агафия

Место рождения

Россия

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1843

Сын: Попов Popoff Михей Аникиевич

Отец ребёнка: Попов Popoff Аникий Иванович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Мужа забрали в солдаты.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close