Попова Агафия
Место рожденияРоссия
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1843
Сын: Попов Popoff Михей Аникиевич
Отец ребёнка: Попов Popoff Аникий Иванович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Мужа забрали в солдаты.
Смерть
Неизвестно