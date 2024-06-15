Стогова (Симонова) Татьяна Ивановна 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стогова (Симонова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1852

Муж: Стогов Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1852

Сын: Стогов Иван Александрович

Отец ребёнка: Стогов Александр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1855

Муж: Рагутин Никита Козьмин

Смерть
Неизвестно

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