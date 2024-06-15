Стогова (Симонова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1852
Рождение ребёнка
20.11.1852
Сын: Стогов Иван Александрович
Отец ребёнка: Стогов Александр Иванович
Бракосочетание
23.01.1855
Смерть
Неизвестно