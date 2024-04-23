Мария Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1888
Муж: Карп Ефимович
Рождение ребёнка
07.11.1890
Дочь: Марфа Карповна
Отец ребёнка: Карп Ефимович
Рождение ребёнка
15.06.1893
Дочь: Ефросинья Карповна
Отец ребёнка: Карп Ефимович
Рождение ребёнка
20.08.1894
Сын: Георгий Карпович
Отец ребёнка: Карп Ефимович
Рождение ребёнка
08.02.1897
Дочь: Ефросинья Карповна
Отец ребёнка: Карп Ефимович
Рождение ребёнка
01.04.1900
Дочь: Феодосья Карповна
Отец ребёнка: Карп Ефимович
Рождение ребёнка
01.08.1902
Сын: Александр Карпович
Отец ребёнка: Карп Ефимович
Рождение ребёнка
15.01.1905
Дочь: Ксения Карповна
Отец ребёнка: Карп Ефимович
Рождение ребёнка
14.08.1907
Сын: Андрей Карпович
Отец ребёнка: Карп Ефимович
Рождение ребёнка
03.07.1910
Сын: Ефим Карпович
Отец ребёнка: Карп Ефимович