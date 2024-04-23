Мария Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Прокофьевна

Место рождения

Можайка, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Можайка, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
15.02.1888

Муж: Карп Ефимович

Рождение ребёнка
07.11.1890

Дочь: Марфа Карповна

Отец ребёнка: Карп Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1893

Дочь: Ефросинья Карповна

Отец ребёнка: Карп Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.08.1894

Сын: Георгий Карпович

Отец ребёнка: Карп Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.02.1897

Дочь: Ефросинья Карповна

Отец ребёнка: Карп Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1900

Дочь: Феодосья Карповна

Отец ребёнка: Карп Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.08.1902

Сын: Александр Карпович

Отец ребёнка: Карп Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.01.1905

Дочь: Ксения Карповна

Отец ребёнка: Карп Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.1907

Сын: Андрей Карпович

Отец ребёнка: Карп Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.07.1910

Сын: Ефим Карпович

Отец ребёнка: Карп Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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