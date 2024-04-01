Выходцева Гликерья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.09.1870
Дочь: Васса Николаева
Отец ребёнка: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров
Рождение ребёнка
01.09.1871
Дочь: Марфа Николаева
Отец ребёнка: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров
Рождение ребёнка
18.10.1872
Дочь: Параскева Николаева
Отец ребёнка: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров
Рождение ребёнка
14.01.1874
Отец ребёнка: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров
Рождение ребёнка
16.07.1876
Отец ребёнка: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров
Рождение ребёнка
22.04.1877
Рождение ребёнка
10.03.1879
Дочь: Дарья Николаева
Отец ребёнка: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров
Рождение ребёнка
28.01.1880
Сын: Выходцев Григорий Николаев
Отец ребёнка: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров
Рождение ребёнка
23.01.1881
Дочь: Феоктиста Николаева
Отец ребёнка: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно