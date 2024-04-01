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Выходцева Гликерья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пигалев Василий Казак Р.Камышлова Захаров

Мать: Пиголева Мариамна Петрова

Рождение ребёнка
Около ?.09.1870

Дочь: Васса Николаева

Отец ребёнка: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров

Рождение ребёнка
01.09.1871

Дочь: Марфа Николаева

Отец ребёнка: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров

Рождение ребёнка
18.10.1872

Дочь: Параскева Николаева

Отец ребёнка: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров

Рождение ребёнка
14.01.1874

Сын: Выходцев Павел Николаев

Отец ребёнка: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров

Рождение ребёнка
16.07.1876

Сын: Выходцев Иван Николаев

Отец ребёнка: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров

Рождение ребёнка
22.04.1877

Сын: Выходцев Василий Александра Николаев

Отец ребёнка: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров

Рождение ребёнка
10.03.1879

Дочь: Дарья Николаева

Отец ребёнка: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров

Рождение ребёнка
28.01.1880

Сын: Выходцев Григорий Николаев

Отец ребёнка: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров

Рождение ребёнка
23.01.1881

Дочь: Феоктиста Николаева

Отец ребёнка: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров

Смерть
Неизвестно
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