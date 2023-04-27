von Waldeck Heinrich VI — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon Waldeck Heinrich VI

von Waldeck Heinrich VI

Место рождения

Lüneburg, Lower Saxony Germany

Дата рождения

1340

Дата смерти

16.02.1397

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1340

Отец: Graf von Waldeck Otto

Мать: von Braunschweig-Lüneburg (von Braunschweig-Lüneburg) Mathilde

Работа или профессия
Неизвестно
siehe Kommentar zu AC 141 I.b.
Бракосочетание
1353

Жена: von Jülich-Berg (von Julich) Elisabeth

Рождение ребёнка
Около 1367

Сын: von Waldeck Heinrich VII

Мать ребёнка: von Jülich-Berg (von Julich) Elisabeth

Рождение ребёнка
Около 1370

Дочь: von Gleichen (von Waldeck) Elisabeth

Мать ребёнка: von Jülich-Berg (von Julich) Elisabeth

Смерть
16.02.1397

Мы используем куки для улучшения работы сайта.