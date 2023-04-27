von Waldeck Heinrich VI
Место рожденияLüneburg, Lower Saxony Germany
Дата рождения1340
Дата смерти16.02.1397
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1340
Работа или профессия
Неизвестно
siehe Kommentar zu AC 141 I.b.
Бракосочетание
1353
Рождение ребёнка
Около 1367
Мать ребёнка: von Jülich-Berg (von Julich) Elisabeth
Рождение ребёнка
Около 1370
Дочь: von Gleichen (von Waldeck) Elisabeth
Мать ребёнка: von Jülich-Berg (von Julich) Elisabeth
Смерть
16.02.1397