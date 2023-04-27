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von Waldeck Heinrich VII

Место рождения

Waldeck, Waldeck Deutschland(HRR)

Дата рождения

Около 1367

Дата смерти

30.04.1442

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1367

Отец: Von Waldeck Heinrich VI

Мать: Von Jülich-Berg Elisabeth

Waldeck, Waldeck Deutschland(HRR)
Бракосочетание
27.08.1398

Жена: Von Nassau-Wiesbaden-Idstein Margarethe

Eltville In Rheingau,Hessen-Nassau,Prussia
Рождение ребёнка
Около 1403

Дочь: Von Waldeck-Landau Margarethe

Мать ребёнка: Von Nassau-Wiesbaden-Idstein Margarethe

Waldeck, Waldeck Deutschland(HRR)
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Waldeck zu Waldeck und mehrfach Kurmainzer Oberamtmann in Ober- und Niederhessen
Смерть
30.04.1442