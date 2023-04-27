von Waldeck Heinrich VII
Место рожденияWaldeck, Waldeck Deutschland(HRR)
Дата рожденияОколо 1367
Дата смерти30.04.1442
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1367
Отец: Von Waldeck Heinrich VI
Waldeck, Waldeck Deutschland(HRR)
Бракосочетание
27.08.1398
Eltville In Rheingau,Hessen-Nassau,Prussia
Рождение ребёнка
Около 1403
Дочь: Von Waldeck-Landau Margarethe
Мать ребёнка: Von Nassau-Wiesbaden-Idstein Margarethe
Waldeck, Waldeck Deutschland(HRR)
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Waldeck zu Waldeck und mehrfach Kurmainzer Oberamtmann in Ober- und Niederhessen
Смерть
30.04.1442