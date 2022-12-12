Воронова (Грибова) Октябрина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Грибова) Октябрина Николаевна

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Место рождения

Селище, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.11.1937

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1937

Отец: Грибов Николай Георгиевич

Мать: Грибова Мария Ивановна

Селище, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.08.1965

Дочь: Воронова Ирина Владиславовна

Отец ребёнка: Воронов Владислав Николаевич

Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.11.1969

Дочь: Воронова Елена Владиславовна

Отец ребёнка: Воронов Владислав Николаевич

Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Владислав Николаевич

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