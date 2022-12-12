Воронова (Грибова) Октябрина Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1937
Отец: Грибов Николай Георгиевич
Мать: Грибова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1965
Дочь: Воронова Ирина Владиславовна
Отец ребёнка: Воронов Владислав Николаевич
Рождение ребёнка
30.11.1969
Дочь: Воронова Елена Владиславовна
Отец ребёнка: Воронов Владислав Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно