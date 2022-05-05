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Грибова (Иванова) Мария Ивановна

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Место рождения

Пестери, Сивинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

28.12.1909 ст.

Дата смерти

09.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1909 ст.

Отец: Иванов Иван Петрович

Мать: Иванова (Фамилии Нет Линия Лобаревы) Надежда (Вера) Семеновна

Пестери, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
12.02.1928

Муж: Грибов Николай Георгиевич

Серафимовское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.02.1934

Дочь: Грибова (Грибова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Грибов Николай Георгиевич

Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.11.1937

Дочь: Воронова (Грибова) Октябрина Николаевна

Отец ребёнка: Грибов Николай Георгиевич

Селище, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Грибов Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Грибов Николай Георгиевич

Селище, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
09.05.1987
Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край

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