Грибова (Иванова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.12.1909 ст.
Дата смерти09.05.1987
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1909 ст.
Бракосочетание
12.02.1928
Серафимовское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.02.1934
Дочь: Грибова (Грибова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Грибов Николай Георгиевич
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.11.1937
Дочь: Воронова (Грибова) Октябрина Николаевна
Отец ребёнка: Грибов Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Грибов Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Грибов Николай Георгиевич
Смерть
09.05.1987
Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край