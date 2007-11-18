Воронов Владислав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронов Владислав Николаевич

Воронов Владислав Николаевич

avatar

Место рождения

Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

14.07.1939

Дата смерти

18.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1939

Отец: Воронов Николай Алексеевич

Мать: Воронова Надежда Васильевна

Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1965

Дочь: Воронова Ирина Владиславовна

Мать ребёнка: Воронова Октябрина Николаевна

Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.11.1969

Дочь: Воронова Елена Владиславовна

Мать ребёнка: Воронова Октябрина Николаевна

Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Октябрина Николаевна

Смерть
18.11.2007
Пермь, Пермский, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close