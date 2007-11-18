Воронов Владислав Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.07.1939
Дата смерти18.11.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1939
Рождение ребёнка
03.08.1965
Дочь: Воронова Ирина Владиславовна
Мать ребёнка: Воронова Октябрина Николаевна
Рождение ребёнка
30.11.1969
Дочь: Воронова Елена Владиславовна
Мать ребёнка: Воронова Октябрина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.2007
Пермь, Пермский, Пермский край