Ханин Савелий Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Ханин Лукьян Архипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Авдотья Савельевна
Мать ребёнка: Ханина Авдотья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Ханин Александр Савельевич
Мать ребёнка: Ханина Авдотья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Ханин Александр Савельевич
Мать ребёнка: Ханина ?
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1809