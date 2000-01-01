Ханин Савелий Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханин Савелий Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Ханин Лукьян Архипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Авдотья Савельевна

Мать ребёнка: Ханина Авдотья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Ханин Александр Савельевич

Мать ребёнка: Ханина Авдотья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Ханин Александр Савельевич

Мать ребёнка: Ханина ?

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1809
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