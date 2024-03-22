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Извеков Илья Кононовмч

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

20.06.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1879

Отец: Извеков Конон Афанасьевич

Мать: Извекова Дарья Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
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