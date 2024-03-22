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Извеков Илья Кононовмч
Извеков Илья Кононовмч
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Древо
Место рождения
Бердянск
Дата рождения
20.06.1879
Пол
Мужской
Отец
Извеков Конон Афанасьевич
1848 г.р.
Мать
Извекова (Извекова (Девкина) Девкина) Дарья Афанасьевна
1848 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1879
Отец:
Извеков Конон Афанасьевич
Мать:
Извекова Дарья Афанасьевна
Бердянск
Место жительства
Неизвестно
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