Извекова (Извекова (Девкина) Девкина) Дарья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти11.02.1922
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Девкин Афанасий Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1868
Супруг(-а): Дарья Афанасьевна Извекова (Девкина)
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Извеков Конон Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.06.1879
Отец ребёнка: Извеков Конон Афанасьевич
Рождение ребёнка
24.07.1884
Отец ребёнка: Извеков Конон Афанасьевич
Рождение ребёнка
11.04.1887
Сын: Извеков Терентий Кононович
Отец ребёнка: Извеков Конон Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.09.1890
Дочь: Кононенко-Рыжая Марфа Кононовна
Отец ребёнка: Извеков Конон Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.02.1922
Похороны
Неизвестно