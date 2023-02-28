Извекова (Извекова (Девкина) Девкина) Дарья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Извекова (Девкина) Девкина) Дарья Афанасьевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1848

Дата смерти

11.02.1922

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Девкин Афанасий Семёнович

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1868

Муж: Извеков Конон Афанасьевич

Супруг(-а): Дарья Афанасьевна Извекова (Девкина)
Рождение ребёнка
1877

Сын: Извеков Павел Кононович

Отец ребёнка: Извеков Конон Афанасьевич

Рождение ребёнка
20.06.1879

Сын: Извеков Илья Кононовмч

Отец ребёнка: Извеков Конон Афанасьевич

Рождение ребёнка
24.07.1884

Сын: Извеков Борис Кононович

Отец ребёнка: Извеков Конон Афанасьевич

Рождение ребёнка
11.04.1887

Сын: Извеков Терентий Кононович

Отец ребёнка: Извеков Конон Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.09.1890

Дочь: Кононенко-Рыжая Марфа Кононовна

Отец ребёнка: Извеков Конон Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.02.1922
Похороны
Неизвестно
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