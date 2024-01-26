Бакланова -- Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакланова -- Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакланов Андрей Ильич

Рождение ребёнка
14.11.1900

Сын: Бакланов Григорий Андрианович

Отец ребёнка: Бакланов Андрей Ильич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.02.1903

Сын: Бакланов Иннокентий Андреевич

Отец ребёнка: Бакланов Андрей Ильич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно

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