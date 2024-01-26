Бакланова -- Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1900
Сын: Бакланов Григорий Андрианович
Отец ребёнка: Бакланов Андрей Ильич
Рождение ребёнка
02.02.1903
Сын: Бакланов Иннокентий Андреевич
Отец ребёнка: Бакланов Андрей Ильич
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно