Бакланов Андрей Ильич
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1900
Сын: Бакланов Григорий Андрианович
Мать ребёнка: Бакланова -- Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
02.02.1903
Сын: Бакланов Иннокентий Андреевич
Мать ребёнка: Бакланова -- Татьяна Федоровна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно