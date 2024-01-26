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Бакланов Андрей Ильич

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Бакланов Илья Исаакович

Мать: Бакланова (Харева) Феодора Силантьева

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакланова -- Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
14.11.1900

Сын: Бакланов Григорий Андрианович

Мать ребёнка: Бакланова -- Татьяна Федоровна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.02.1903

Сын: Бакланов Иннокентий Андреевич

Мать ребёнка: Бакланова -- Татьяна Федоровна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно

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