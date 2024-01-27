Середин Петр Петрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.11.1941
Дата смерти10.08.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1941
Отец: Середин Петр
Россия
Рождение ребёнка
21.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Середина Екатерина Васильевна
с.Привольное Ростовской обл.
Рождение ребёнка
09.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Середина Екатерина Васильевна
Смерть
10.08.1991
Пензеская область
Причина смерти: ДТП
Похороны
Неизвестно
Захоронен вместе с женой в Ростове на Северном кладбище, квартал 110