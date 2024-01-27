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Середин Петр Петрович

Место рождения

Россия

Дата рождения

20.11.1941

Дата смерти

10.08.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1941

Отец: Середин Петр

Мать: Середина Евдокия Стефановна

Россия
Рождение ребёнка
21.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Середина Екатерина Васильевна

с.Привольное Ростовской обл.
Рождение ребёнка
09.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Середина Екатерина Васильевна

Смерть
10.08.1991
Пензеская область
Причина смерти: ДТП
Похороны
Неизвестно
Захоронен вместе с женой в Ростове на Северном кладбище, квартал 110
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