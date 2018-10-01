Середина (Богданова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середина (Богданова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

20.03.1939

Дата смерти

01.10.2018

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Около 1893 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1939

Отец: Богданов Василий Маркелович

Мать: Богданова Мария Тимофеевна

Россия
Рождение ребёнка
21.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Середин Петр Петрович

с.Привольное Ростовской обл.
Рождение ребёнка
09.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Середин Петр Петрович

Смерть
01.10.2018
Россия Ростов-на-Дону
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Захоронена вместе с мужем, в Ростове на Северном кладбище. Квартал 110
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