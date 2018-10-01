Середина (Богданова) Екатерина Васильевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.03.1939
Дата смерти01.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1939
Россия
Рождение ребёнка
21.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Середин Петр Петрович
с.Привольное Ростовской обл.
Рождение ребёнка
09.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Середин Петр Петрович
Смерть
01.10.2018
Россия Ростов-на-Дону
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Захоронена вместе с мужем, в Ростове на Северном кладбище. Квартал 110