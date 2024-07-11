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Баяндин Тихон Иванович

Место рождения

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1783

Дата смерти

20.04.1843

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Баяндин Иван Титович

Мать: Гликерия Сергеевна (в записи о смерти - Михайловна)

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Бракосочетание
01.03.1804

Жена: Утева Наталья Лукинична

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, ф. 37, оп. 2, д. 250а
Рождение ребёнка
12.07.1807

Дочь: Баяндина Марфа Тихоновна

Мать ребёнка: Утева Наталья Лукинична

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 259, С.540 – МК (1807)
Рождение ребёнка
1810

Сын: Баяндин Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Утева Наталья Лукинична

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Баяндина Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Утева Наталья Лукинична

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
26.01.1814

Дочь: Баяндина Анна (Анисия) Тихоновна

Мать ребёнка: Утева Наталья Лукинична

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.267а, С.559 - МК-1815 ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
13.02.1817

Сын: Баяндин Трифон Тихонович

Мать ребёнка: Утева Наталья Лукинична

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.278, С. 420 - МК (1817) ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 226... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Сын: Баяндин Филипп Тихонович

Мать ребёнка: Утева Наталья Лукинична

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пер... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Баяндина Матрона Тихоновна

Мать ребёнка: Утева Наталья Лукинична

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
20.04.1843
Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834

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