Баяндин Тихон Иванович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти20.04.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1783
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Бракосочетание
01.03.1804
Жена: Утева Наталья Лукинична
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, ф. 37, оп. 2, д. 250а
Рождение ребёнка
12.07.1807
Дочь: Баяндина Марфа Тихоновна
Мать ребёнка: Утева Наталья Лукинична
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 259, С.540 – МК (1807)
Рождение ребёнка
1810
Сын: Баяндин Алексей Тихонович
Мать ребёнка: Утева Наталья Лукинична
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Баяндина Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Утева Наталья Лукинична
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
26.01.1814
Дочь: Баяндина Анна (Анисия) Тихоновна
Мать ребёнка: Утева Наталья Лукинична
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.267а, С.559 - МК-1815 ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
13.02.1817
Мать ребёнка: Утева Наталья Лукинична
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.278, С. 420 - МК (1817) ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 226... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Утева Наталья Лукинична
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пер... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Баяндина Матрона Тихоновна
Мать ребёнка: Утева Наталья Лукинична
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
20.04.1843
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834