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Утева Наталья Лукинична

Место рождения

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1780

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Утев Лука Гурьевич

Мать: не указана

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
01.03.1804

Муж: Баяндин Тихон Иванович

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, ф. 37, оп. 2, д. 250а
Рождение ребёнка
12.07.1807

Дочь: Баяндина Марфа Тихоновна

Отец ребёнка: Баяндин Тихон Иванович

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 259, С.540 – МК (1807)
Рождение ребёнка
1810

Сын: Баяндин Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Баяндин Тихон Иванович

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Баяндина Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Баяндин Тихон Иванович

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
26.01.1814

Дочь: Баяндина Анна (Анисия) Тихоновна

Отец ребёнка: Баяндин Тихон Иванович

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.267а, С.559 - МК-1815 ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
13.02.1817

Сын: Баяндин Трифон Тихонович

Отец ребёнка: Баяндин Тихон Иванович

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.278, С. 420 - МК (1817) ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 226... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Сын: Баяндин Филипп Тихонович

Отец ребёнка: Баяндин Тихон Иванович

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пер... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Баяндина Матрона Тихоновна

Отец ребёнка: Баяндин Тихон Иванович

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
После 1834
Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834

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