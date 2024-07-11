Утева Наталья Лукинична
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Утев Лука Гурьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
01.03.1804
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, ф. 37, оп. 2, д. 250а
Рождение ребёнка
12.07.1807
Дочь: Баяндина Марфа Тихоновна
Отец ребёнка: Баяндин Тихон Иванович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 259, С.540 – МК (1807)
Рождение ребёнка
1810
Сын: Баяндин Алексей Тихонович
Отец ребёнка: Баяндин Тихон Иванович
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Баяндина Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Баяндин Тихон Иванович
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
26.01.1814
Дочь: Баяндина Анна (Анисия) Тихоновна
Отец ребёнка: Баяндин Тихон Иванович
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.267а, С.559 - МК-1815 ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
13.02.1817
Отец ребёнка: Баяндин Тихон Иванович
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.278, С. 420 - МК (1817) ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 226... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Баяндин Тихон Иванович
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пер... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Баяндина Матрона Тихоновна
Отец ребёнка: Баяндин Тихон Иванович
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
После 1834
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834