(Daniloff) Fania Ivan
Место рожденияKars Russia
Дата рождения01.02.1907
Дата смерти02.08.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1907
Отец: Daniloff John Fedot
Мать: Mary Samuel
Kars Russia
Смерть
02.08.1907
USA
Иммиграция
06.08.1907
Прибытие в США. На параходе Hannover из России в город Galveston. В составе группы молокан из 230 человек. Оттуда на поезде в Калифорнию. 6 авг 1907. Прибыла с родителями, ей было 6 месяцев. Но через ... Показать все