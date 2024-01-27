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(Daniloff) Fania Ivan

Место рождения

Kars Russia

Дата рождения

01.02.1907

Дата смерти

02.08.1907

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1907

Отец: Daniloff John Fedot

Мать: Mary Samuel

Kars Russia
Смерть
02.08.1907
USA
Иммиграция
06.08.1907
Прибытие в США. На параходе Hannover из России в город Galveston. В составе группы молокан из 230 человек. Оттуда на поезде в Калифорнию. 6 авг 1907. Прибыла с родителями, ей было 6 месяцев. Но через ... Показать все
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