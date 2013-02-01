Штейнгауз Исаак Моисеевич
Место рожденияБрест-Литовск
Дата рождения1897
Дата смерти01.08.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Штейнгауз Моисей
Мать: ?
Брест-Литовск
Рождение ребёнка
31.03.1923
Мать ребёнка: Штейнгауз Татьяна Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Богословский леспромхоз
Директор | Богословский леспромхоз
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1937
Свердловск, Свердловская область, Советский союз
Причина смерти: Расстрел