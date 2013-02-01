Штейнгауз Исаак Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штейнгауз Исаак Моисеевич

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Место рождения

Брест-Литовск

Дата рождения

1897

Дата смерти

01.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Штейнгауз Моисей

Мать: ?

Брест-Литовск
Рождение ребёнка
31.03.1923

Сын: Штейнгауз Кир Исаакович

Мать ребёнка: Штейнгауз Татьяна Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Богословский леспромхоз
Директор | Богословский леспромхоз
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штейнгауз Татьяна Григорьевна

Смерть
01.08.1937
Свердловск, Свердловская область, Советский союз
Причина смерти: Расстрел
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