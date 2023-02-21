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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Штейнгауз Исаак Моисеевич
Отец ребёнка: Штейнгауз Моисей
Брест-Литовск
Рождение ребёнка
22.01.1898
Сын: Штейнгауз Израиль Моисеевич
Отец ребёнка: Штейнгауз Моисей
Брест-Литовск
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Штейнгауз Моисей
Смерть
Неизвестно