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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Штейнгауз Исаак Моисеевич

Отец ребёнка: Штейнгауз Моисей

Брест-Литовск
Рождение ребёнка
22.01.1898

Сын: Штейнгауз Израиль Моисеевич

Отец ребёнка: Штейнгауз Моисей

Брест-Литовск
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Штейнгауз Моисей

Смерть
Неизвестно
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