Павел Никитович 1783 — найти родственников по фамилии на Familio

Павел Никитович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1783, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1815, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Никита Иванов1752 г.р.
Мать
Татьяна Ивановна1751 г.р.
Супруги
Устинья1782 г.р.
Дети
Фёдор Павлов1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Никита Иванов

Мать: Татьяна Ивановна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья

Рождение ребёнка
1815

Сын: Фёдор Павлов

Мать ребёнка: Устинья

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1815
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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