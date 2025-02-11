Павел Никитович
мужской, родился 1783, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1815, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецНикита Иванов1752 г.р.
МатьТатьяна Ивановна1751 г.р.
Супруги
Устинья1782 г.р.
Дети
Фёдор Павлов1815 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Никита Иванов
Мать: Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Фёдор Павлов
Мать ребёнка: Устинья
Смерть
1815