Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Иван Никитин
Мать: Дарья Аловой
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Василиса Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Павел Никитович
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Архип Никитович
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрона Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Василий Никитович
Отец ребёнка: Никита Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Иванов
Смерть
Неизвестно