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Татьяна Ивановна

Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Иван Никитин

Мать: Дарья Аловой

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Василиса Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванов

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Павел Никитович

Отец ребёнка: Никита Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Архип Никитович

Отец ребёнка: Никита Иванов

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрона Никитична

Отец ребёнка: Никита Иванов

Рождение ребёнка
1795

Сын: Василий Никитович

Отец ребёнка: Никита Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Иванов

Смерть
Неизвестно
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