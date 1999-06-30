Батрак (Стрелец) Ирина Ларионовна/Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батрак (Стрелец) Ирина Ларионовна/Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1913

Дата смерти

30.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1913

Отец: Стрелец Ларион/Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1942

Сын: Батрак Александр Мефодьевич/Афанасьевич

Отец ребёнка: Батрак Афанасий Филиппович

Балясное, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батрак Афанасий Филиппович

Смерть
30.06.1999
Донецк, город Донецк, Ростовская область
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