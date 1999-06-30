Батрак (Стрелец) Ирина Ларионовна/Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1913
Дата смерти30.06.1999
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1913
Отец: Стрелец Ларион/Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1942
Сын: Батрак Александр Мефодьевич/Афанасьевич
Отец ребёнка: Батрак Афанасий Филиппович
Балясное, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1999
Донецк, город Донецк, Ростовская область