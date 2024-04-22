Ожгибесов Иван Михайлов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: Ожгибесов Михайло Гаврилов
Мать: Ожгибесова Ульяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Мать ребёнка: Ожгибесова Варвара Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
По данным 1858 г ему 54 года, записана вместе с ним семья из 28 челове!!!