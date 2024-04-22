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Ожгибесов Иван Михайлов

Место рождения

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1780 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Вычислено 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Ожгибесов Михайло Гаврилов

Мать: Ожгибесова Ульяна

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Ожгибесов Савелий Иванов

Мать ребёнка: Ожгибесова Варвара Артемьева

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ожгибесова Варвара Артемьева

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
По данным 1858 г ему 54 года, записана вместе с ним семья из 28 челове!!!
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