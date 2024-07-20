Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санников Филипп Иудович

Рождение ребёнка
25.07.1874

Сын: Санников Прохор Филиппович

Отец ребёнка: Санников Филипп Иудович

Кочева, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.30 (МК-1874)
Смерть
После 1874
Кочева, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.30 (МК-1874)

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