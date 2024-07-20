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Санников Филипп Иудович

Место рождения

Кочева, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Отец

До 1820 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Санников Иуда

Мать: не указана

Кочева, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
25.07.1874

Сын: Санников Прохор Филиппович

Мать ребёнка: Екатерина Максимовна

Кочева, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.30 (МК-1874)
Смерть
После 1874
Кочева, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.30 (МК-1874)

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