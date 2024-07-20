Санников Филипп Иудович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Санников Иуда
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
25.07.1874
Сын: Санников Прохор Филиппович
Мать ребёнка: Екатерина Максимовна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.30 (МК-1874)
Смерть
После 1874
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.30 (МК-1874)