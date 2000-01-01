(Касьянова) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Касьянова) Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касьянов (kasyanov) Михаил (Mikhail Yevdokimovich)

Мать: Касьянова Татьяна Павловна

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