Чебыкина (Коркунова) Фекла Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебыкина (Коркунова) Фекла Иннокентьевна

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Место рождения

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Коркунов Иннокентий

Мать: не указана

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Около 1900

Муж: Чебыкин Павел Васильевич

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Чебыкин Аким Павлович

Отец ребёнка: Чебыкин Павел Васильевич

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Чебыкин Иннокентий Павлович

Отец ребёнка: Чебыкин Павел Васильевич

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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