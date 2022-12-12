Чебыкина (Коркунова) Фекла Иннокентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Коркунов Иннокентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Чебыкин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Чебыкин Иннокентий Павлович
Отец ребёнка: Чебыкин Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно